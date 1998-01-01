«СТС Медиа» и школа «Индустрия» открывают Мастерскую Вячеслава Муругова

Медиахолдинг «СТС Медиа» и Школа кино и телевидения «Индустрия» в понедельник, 28 января, объявили об открытии годовой образовательной программы «Телевизионный менеджмент. Мастерская Вячеслава Муругова», которая создана при поддержке Национальной Медиа Группы (НМГ). Об этом Пятому каналу сообщили в пресс-службе медиа-группы.

Новый курс направлен на изучение студентами специфики работы телевизионного канала, а также на разработку ТВ-проектов и изучение всех этапов реализации создания телевизионного продукта.

— Проект «Индустрия» с самого начала задумывался как школа кино и телевидения. Сегодня мы с радостью объявляем о запуске первого телевизионного курса, аналогов которому на рынке нет. Мы считаем важным запускать процессы, которые меняют к лучшему всю индустрию, повышают уровень менеджмента, усиливают творческую конкуренцию внутри отрасли. Уверена, что курс станет источником молодых и ярких талантов. Ждем выпускников в своих профессиональных рядах! — рассказала генеральный директор НМГ Ольга Паскина.

Руководитель новой мастерской генеральный директор медиахолдинга «СТС Медиа», генеральный директор телеканала СТС и один из самых авторитетных медиаменеджеров страны Вячеслав Муругов считает, что важно рассказать о том, как превращать идеи в готовый продукт и через какие этапы необходимо пройти. Именно тот факт, что у людей нет четкого представления об этом и является, по его словам, проблемой современного телевидения.

— Телевизионный продюсер должен разбираться во всем — от социологии телерынка и основ программирования до маркетинга. Только так можно достигнуть успеха. И именно таких специалистов будет готовить наш курс, — пояснил Муругов.

В программу обучения в Мастерской Муругова вошли четыре основных блока: «Социология в телевизионной сфере», «Основы программирования телеканала», «Производство телеконтента» и «Маркетинг и продвижение телеконтента». По окончании обучения каждый студент должен будет разработать проект для телеканала, который будет создан при поддержке одного из кураторов. Лучшие работы могут быть в дальнейшем обсуждены и разработаны совместно с продакшн компаниями-партнерами.

— Идея создания курса, была у наc с самого начала, еще на этапе зарождения проекта «Индустрия». И, наконец, мы рады объявить об открытии программы «ТВ менеджмент» совместно с нашими давними партнерами и создателями главных телехитов страны — командой «СТС Медиа». Мы делаем ставку на баланс теории и практики, поэтому наши студенты смогут научиться разбираться в каждом этапе создания телеконтента и в тоже время поучаствовать в съемочном процессе, — добавил один из основателей школы, режиссер Федор Бондарчук (Art Pictures Studio).

Среди преподавателей курса заявлены известные медиаменеджеры России: Антон Федотов (Генеральный продюсер телеканала «СТС»), Максим Рыбаков (Заместитель генерального директора по производству «СТС Медиа»), Александр Костюк (Заместитель генерального директора по стратегическому развитию «СТС Медиа»), Марина Хрипунова (Генеральный директор телеканала «Домашний»), Елена Карпенко (Директор телеканала «Че»), Кира Ласкари (Директор телеканала «СТС Love»), Елена Шанович (Арт-директор телеканала «СТС»), Алексей Толстоган (Генеральный директор ООО «Эверест»).

Как сообщал ранее Пятый канал, школа кино и телевидения «Индустрия» является совместным проектом режиссера Федора Бондарчука и продюссеров кинокомпании Михаила Врубеля и Александра Андрющенко, созданным при поддержке Национальной Медиа Группы.