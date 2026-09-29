Не может начать без взрослого: когда пора перестать делать уроки с ребенком

Репетитор Ануфриев: помощь взрослого с домашним заданием должна меняться

Родителям не стоит постоянно выполнять домашние задания вместе с ребенком. Примерно с десяти лет помощь взрослого должна постепенно меняться. Об этом Газета.ру рассказал репетитор по русскому языку Данила Ануфриев.

По словам специалиста, в начальной школе участие родителей вполне естественно, поскольку ребенку еще сложно самостоятельно организовать учебный процесс, разобраться с заданиями и распределить время. Однако позже задача взрослых — не контролировать каждый шаг, а помогать школьнику развивать самостоятельность.

Резко отказываться от поддержки не нужно. Сначала родители могут вместе с ребенком составлять план подготовки, затем перейти к проверке уже выполненной работы и постепенно оставить только обсуждение школьных дел и помощь по необходимости.

Эксперт отметил, что чрезмерное участие родителей можно заметить по нескольким признакам: ребенок не приступает к урокам без взрослого рядом, постоянно спрашивает, что делать дальше, боится выполнять задания без проверки или родитель лучше него знает, что задано в школе.

«Если родитель лучше ребенка знает, что ему задали, и школьник не может начать делать уроки без взрослого, это уже не просто помощь, а зависимость», — объяснил Ануфриев.

При этом полностью отказываться от контроля не стоит. Особенно это важно при переходе в среднюю школу и увеличении нагрузки. Специалист советует контролировать не сам процесс, а результат: уточнять, что задано, сколько времени потребуется и нужна ли помощь.

Если ребенок привык делать уроки только с родителями, переход к самостоятельности должен быть постепенным. Сначала взрослый может находиться в другой комнате и отвечать только на вопросы, затем помогать со сложными заданиями и в итоге оставить за собой только проверку.

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