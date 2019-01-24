Видео: Тюменский блогер отправился за решетку за видео с игрушечными автоматами

Тюменский видеоблогер Артем Таловиков взят под стражу на 12 суток за видео с лихой ездой по городским улицам с игрушечными автоматами наперевес. Об аресте молодого человека сообщили в региональном МВД.

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В полиции заявили, что для съемок 26-летний Таловиков привлек несовершеннолетних — одному из участников 16 лет. Все «герои» ролика привлечены к штрафам за мелкое хулиганство, а идейный вдохновитель помещен под арест на 12 суток. Ранее блогера уже привлекали к ответственности за купание в фонтане в торговом центре.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артем Таловиков (@artem_talovikov) 24 Янв 2019 в 6:16 PST

После вердикта суда Артем признал вину и призвал подписчиков изучить закон перед тем, как придумывать сценарий для видео. Стоит отметить, что идею Таловиков позаимствовал у московских блогеров, которые перекрыли Арбат для съемок ролика. Теперь молодой человек повторит судьбу столичных не только в кадре, но и в жизни.

Ранее московский суд арестовал молодых людей, перекрывших Арбат.