Видео: Тюменский блогер отправился за решетку за видео с игрушечными автоматами

, 14:41 Видео 108

Сибиряк повторил судьбу московских «коллег» как на видео, так и в жизни.

Фото, видео: Пятый канал, 72.мвд.рф

Тюменский видеоблогер Артем Таловиков взят под стражу на 12 суток за видео с лихой ездой по городским улицам с игрушечными автоматами наперевес. Об аресте молодого человека сообщили в региональном МВД.

72.мвд.рф

В полиции заявили, что для съемок 26-летний Таловиков привлек несовершеннолетних — одному из участников 16 лет. Все «герои» ролика привлечены к штрафам за мелкое хулиганство, а идейный вдохновитель помещен под арест на 12 суток. Ранее блогера уже привлекали к ответственности за купание в фонтане в торговом центре.

 
 
 
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Публикация от Артем Таловиков (@artem_talovikov)

После вердикта суда Артем признал вину и призвал подписчиков изучить закон перед тем, как придумывать сценарий для видео. Стоит отметить, что идею Таловиков позаимствовал у московских блогеров, которые перекрыли Арбат для съемок ролика. Теперь молодой человек повторит судьбу столичных не только в кадре, но и в жизни.

Ранее московский суд арестовал молодых людей, перекрывших Арбат.

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