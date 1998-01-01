Видео из зала суда: Блогеров, перекрывших Арбат ради съемок клипа, арестовали

Административный арест сроком на 10 суток получили в качестве наказания блогеры известные блогеры Давид Манукян и Карина Лазарьянц. 13 января для съемок клипа они перекрыли три полосы Нового Арбата в центре Москвы. При этом молодые люди совершенно не обращали внимания на других сигналивших им участников движения, которым они помешали.

В пятницу, 18 января, Пресненский районный суд Москвы признал блогеров виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.2.2 КоАП России.