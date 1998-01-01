Audi каршеринга «Яндекс. Драйв» влетела в автобус в Петербурге

Автомобиль Audi службы каршеринга «Яндекс.Драйв» врезался в рейсовый автобус в Петербурге. Видео последствий аварии, которая произошла на Пискаревском путепроводе днем в понедельник, 28 января, очевидцы разметили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в Вконтакте.

На записи видно, что у арендованной Audi сильно смят капот, у маршрутки поврежден задний бампер. Информации о пострадавших пока нет, но на место прибыла машина скорой помощи.

Ранее Пятый канал рассказывал, как нетрезвая 18-летняя девушка автомобилем каршеринга протаранила пропускной пункт «Зенит Арены» в Санкт-Петербурге, начиненный оборудованием на 15 миллионов рублей.