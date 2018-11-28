Арестованный в Таиланде за «хакерские атаки» россиянин решил сдаться США

Россиянин Антон Богданов, которого в ноябре 2018 года арестовали в Таиланде по запросу США, согласился на добровольную экстрадицию в Америку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское консульство в Таиланде.
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По информации агентства, 33-летнего россиянина подозревают в организации хакерской атаки на сайт одного из американских ведомств. Также у США есть «основания» полагать, что Антон Богданов взломал сайт налоговой службы. В предварительном запросе на экстрадицию ему предъявляли обвинения
Ранее Пятый канал сообщал, что Антона Богданова задержали во время отдыха с супругой на Пхукете.