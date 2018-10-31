Адвокат капитана «Норд» подал заявление о его пропаже в полицию Украины

Адвокат капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко Дмитрий Щербина подал заявление в правоохранительные органы Украины о пропаже своего подзащитного. Об этом он рассказал Пятому каналу.

По словам Щербины, в последнее время Горбенко, удерживаемый на Украине за якобы незаконное пересечение границы, проживал в квартире у своего брата в городе Мелитополь. В субботу, 26 января, около полудня россиянин вышел из дома и не вернулся.

— Подано заявление в правоохранительные органы. Но факт остается фактом: человек пропал без вести, хотя до этого подобных вещей не было. Мы созванивались практически каждый день, держали связь. И каких-либо предпосылок о том, что он где-то, куда-то, как-то собирался — нет, ни мне, ни родственникам он ничего не озвучил, — рассказал адвокат.

При этом Щербина воздержался от предположений о том, что могло произойти с Горбенко.

— Чтобы не усугубить какую-то возможную внештатную ситуацию, я пока воздержусь от комментариев, — отметил он.

В свою очередь супруга Горбенко Мария рассказала Пятому каналу, что также не обладает какой-либо информацией о нем.

— Переживаю, конечно. Жду. Постоянно на телефоне, может, будет какая-то информация, известие, — сказала женщина.

Пятый канал

Ранее Пятый канал сообщал, что по словам другого адвоката Горбенко, тот пропал уже не впервые — ранее его задержала и удерживала Служба безопасности Украины.

Российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».