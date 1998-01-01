Ольгу Зарубину обвинили в интимной связи с отцом Малинина и рождении от него ребенка

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Актриса могла изменять певцу прямо внутри семьи.

Фото: Instagram @alexandr_malinin

Актриса Ольга Зарубина изменяла певцу Александру Малинину с его отцом — Николаем Выгузовым. С таким заявлением выступила адвокат Мария Ярмуш, сообщает портал Дни.ру.

По мнению Ярмуш, отцом якобы общей дочери Киры певца Александра Малинина и актрисы Ольги Зарубиной является близкий родственник известного исполнителя, с которым артистка крутила роман.

— Отцом Киры может быть Николай Выгузов, — заявила она во время программы «На самом деле» на Первом канале, предоставив результаты генетической экспертизы.

Согласно документу, 34-летняя Кира не может быть дочерью Александра Малинина с вероятностью 99,9%.

При этом Зарубина, также присутствовавшая на передаче, заявила, что это ложь. В конце выпуска она даже согласилась пройти проверку на детекторе лжи, который подтвердил слова актрисы.

— Зарубина длительное время жила с его родителями на правах невестки, — продолжала настаивать на своем Ярмуш.

В результате сторонам так и не удалось прийти к разрешению конфликта.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что отец Александра Малинина мог умереть в результате недосмотра врачей.

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