Видео: Путин отодвинул охранника, чтобы пообщаться с петербуржцами

Президент России Владимир Путин жестом отодвинул охранника, чтобы пообщаться с жителями Петербурга, которые участвовали в памятных мероприятиях на Пискаревском кладбище, 27 января.

Возле монумента «Мать-Родина» глава государства подошел к собравшимся, среди которых было много детей и пожилых людей. Путин поприветствовал петербуржцев и пожал всем желающим руки, прежде чем отправиться на следующее мероприятие.

Со стороны жителей города звучали пожелания здоровья и поздравления с годовщиной окончания блокады Ленинграда.

Ранее Пятый канал сообщал, что в траурной церемонии возложения венков принимали участие ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и просто неравнодушные жители и гости Петербурга.