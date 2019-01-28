Российские ученые научились выращивать «мини-мозг»

Биологи из Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН создали искусственный «мини-мозг», близкий по строению к отдельным частям человеческого мозга. Об этом сообщает ТАСС.

Как, в свою очередь, в разговоре с «Московским комсомольцем» пояснила младший научный сотрудник института Татьяна Шнайдер, созданные 3D-органоиды помогут лучше изучить проблему наследственных заболеваний мозга и нервной системы.

По ее словам, прототип человеческого мозга «живет» в лаборатории около трех месяцев. У него нет кровеносных сосудов, а размер составляет всего пять миллиметров.

— При этом развиваются такие мозги так же, как мозг человеческого эмбриона, а значит, ученые могут вживую наблюдать за процессом нейрогенеза и за тем, как на него влияют различные факторы , — отмечает издание.

Если запланированные эксперименты пройдут удачно, полученная в ходе них информация будет использована для диагностики потенциальных проблем со здоровьем у будущего ребенка.

Ранее Пятый канал сообщал о ферменте, «заставляющем» мозг пьянеть.