США блокируют активы нефтяной компании Венесуэлы в угоду Хуану Гуайдо

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Санкциями американская сторона намерена лишить противника Гуайдо — президента страны Николаса Мадуро — финансовых активов.

Фото: © РИА Новости

Министерство финансов США сообщило о новых санкциях против Венесуэлы. Информация об этом оказалась в распоряжении портала «Аксиос».

Как сообщает издание, ограничительные меры принимаются американской стороной, чтобы лишить действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро финансовых активов. Так, активы венесуэльской нефтяной компании PDVSA уже заблокированы США на сумму около семи миллиардов долларов.

— Мы объявляем о введении санкций в отношении PDVSA, — подтвердил информацию Джон Болтон, советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности.

При этом санкции распространяются не только на компанию, но и на ее клиентов — США грозится заблокировать счета всех покупателей PDVSA. При этом средства, арестованные у корпорации, американская сторона намеревается передать своему протеже — оппозиционеру Хуану Гуайдо, массовыми беспорядками добивающегося того, чтобы его признали главой Венесуэлы. К этому же все вставшие на защиту действующего президента ведомства призывают и американские покровители Гуайдо.

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