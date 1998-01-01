Боливар не выдержит двоих, или сколько стоит революция в Венесуэле

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В эту среду в Венесуэле пытались устроить государственный переворот. Лидер оппозиции и глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо просто взял и объявил себя президентом. Вывел людей на улицы и вроде как призвал к мирному протесту. Но что-то пошло не так, хотя это не точно. В итоге стычки с полицией, есть жертвы. У Хуана сильные покровители — его сразу же признал Дональд Трамп. Это и понятно, венесуэльская нефть так близко, только руку протяни. А для этого можно и марионеток своих расставлять, а можно и самолеты с бомбами отправить. Америка ведь страна традиций. Помните Бушей в Иране и Ираке, Клинтона в Югославии, Обаму в Ливии?

В столице Венесуэлы Каракасе военное положение не объявлено. Но в городе, конечно, неспокойно. Усиленные патрули полиции, здесь ждут гражданских протестов. Люди собираются в небольшие группы, обсуждают последние новости, обстановка внешне спокойная, но все может измениться в любую секунду.

Пока же сражения разворачиваются на дипломатическом фронте. Несколько часов назад был созван Совет Безопасности ООН. По инициативе США главным пунктом повести стало обсуждение событий в Венесуэле. Вашингтон не стесняется — требует от всего мира поддержать госпереворот.

— Теперь пришло время для любой нации выбрать сторону. Больше никаких проволочек, время игр закончилось. Либо вы вместе с силами свободы, либо вы в союзе с Мадуро и хаосом, который он несет, — заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Резко против чисто большевистского подхода: кто не с нами, тот против нас и за сохранение законной власти в Венесуэле, выступает больше десяти стран. ЮАР, ряд государств Латинской Америки, Турция, Китай и, конечно, Россия.

— По сути у нас на глазах, бесцеремонно с нарушениями всех норм международного права Вашингтоном осуществляется попытка государственного переворота в этой стране, — резко прокомментировал ситуацию представитель РФ в ООН Василий Небензя.

За Вашингтон выступает верный ему проамериканский интернационал: часть стран Латинской Америка, Канада. От имени Европы премьер Испании Санчес ставит президенту Мадуро настоящий ультиматум.

— Если в течение восьми дней в Венесуэле не объявят о проведении честных, свободных и прозрачных выборов, тогда Испания признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, — выступил с требованием премьер-министр Испании Педро Санчес.

Такой же позиции придерживается Германия и Франция, о чем Эммануэль Макрон написал в твиттере. Последнее особенно удивительно. Страна, в которой не первую неделю жесточайшим образом разгоняют акции протеста теперь озаботилась правами митингующих в Венесуэле. Резонный вопрос: а если бы лидер желтых жилетов Эрик Друэ, например, объявил себя бы президентом Франции, как реагировал бы месье Макрон? В Париже полиция действует куда жестче, чем в Каракасе. Например, в Венесуэле арестовано чуть больше 500 протестующих, во Франции почти каждые выходные арестовывают в два-три раза больше.

«Восемь дней на что?» — Венесуэла категорически отвергла ультиматум Европы

В Венесуэле курок взвели в среду. В День независимости страны. На улицы Каракаса вышли десятки тысяч. Это и те, кто пытается сохранить порядок и отстоять свой выбор и те, кто требует смены власти. Повсеместно столкновения. Приходят сообщения о первых жертвах. Председатель парламента Хуан Гуайдо, с кем-то коротко разговаривает по телефону, кладет трубку, выходит на трибуну и говорит, что теперь он президент. Он знает, как надо и скоро все измениться.

— Ни в одной статье нашей конституции не написано, что председатель Национальной Ассамблеи может сместить нынешнего легитимного президента. Это вопреки закона, — поясняет посол Венесуэлы в России Карлос Рафаэль Фария Тортос.

— Это все делается быстро, технологии давно отработаны. Та же самая «арабская весна», тот же самый Майдан, — добавляет в свою очередь президент латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовский.

Чуть позже выясниться что звонок был из Вашингтона. Толпа сторонников Гуайдо еще рукоплещет на площади, а вице — президент Соединенных Штатов господин Пенс с голубых экранов уже поддерживает оппозицию чужой страны.

— Здесь мы видим серьезный международный заговор с целью свержения законного правительства, который давно уже не нравится США, — такой видит ситуацию в Венесуэле Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Кандидат исторических наук, политолог, профессор МГИМО Алексей Пушков.

Хуан Гуайдо вырос в обычной семье: мать учительница, отец пилот. И откуда только у них появились деньги на обучение сына в одном из престижных и дорогих ВУЗов Америки?! Пока остается загадкой! Ведь только один семестр там стоит 38 тысяч долларов.

— Он, как ни странно, проходил стажировку в интернате Джорджа Вашингтона. Как Вы думаете, кто еще там проходил стажировку? Михаил Николаевич Саакашвили! С разницей в несколько лет. Поэтому, это известная организация под крышей ЦРУ и национальной службы безопасности, — рассказвает политолог Рафаэль Ордуханян.

Мадуро в своем выступлении, призвал оппозицию к диалогу и прекращению конфронтации, чтобы не было больше жертв. Но Гуайдо, разумеется ответил отказом. Он уже отчитался об итогах первых дней своего президентства — говорит сделал то что нынешнее правительство не могло добиться шесть лет — гуманитарной помощи на 20 миллионов долларов, от США, конечно.

— Майкл Помпео сказал вчера, что у него есть 20 миллионов долларов, чтобы оказать гуманитарную поддержку новому временному правительству. Я говорю: как дешево, сеньор Помпео, 20 миллионов долларов, это все, что вы можете дать Гуайдо? Что, правда? Вы предлагаете всего лишь 20 миллионов долларов за госпереворот? — возмущен президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Ну, а если не сработают печеньки и бутерброды, есть у Белого дома и туз в рукаве.

— Вы сделали заявление по Венесуэле. В вашей администрации сообщили, что все варианты у Вас на столе. Вы действительно рассматриваете военный вариант?

— Да, у меня есть все варианты, — ответил на вопрос журналиста президент США Дональд Трамп.

— Здесь скорее всего будет вариант террора, который был реализован в Никарагуа в 80-х годах, когда завозились из Гватемалы, так называемые, «контрас», — поясняет ситуацию президент латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовский.

Мадуро уже заявил, что не поддастся ультиматумам извне и шантажу. 70 процентов населения те, кто проголосовал за него на последних выборах, тоже готовы сражаться за свою независимость. Но оппозиции по законам культивируемых революций плевать на мнение большинства.