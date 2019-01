View this post on Instagram

Я ржу😂😂😂😂 Что хочется сказать… Когда я пришла на Решку, мне было стремно и боязно от того, что я не знаю Инглиш! Ну не отказываться же из-за этого от работы мечты! Я решила-выучу! И знаете что, я его так и не выучила😂 Но смелость, уверенность в себе и дурачества спасали меня в любой разговорной ситуации! Но, учить язык надо! Обязательно! Я с 28 пойду, представляете?! Буду три раза в неделю наяривать гранит науки! Язык я выучу, уверена, а вот шарм потеряю😭 Потому что уровень Английского «Настя Ивлеева» работает только при незнании этого самого английского! 😂🤦🏼‍♀️🔥 Чёт подери, прекрасное было время! Спасибо за такие видео шедевры❤️ Я кстати, очень счастлива тому факту, что людей, которые смеялись, влюблялись и обождали этот мой «недостаток», гораздо больше, чем тех, кто писал «стыдоба, без английского как не стыдно… и бла бла»! 😘 Умейте превращать недостатки в достоинства! И умейте смеяться над собой! ❤️ Эх, вот будет другая девчонка с акцентом наяривать языки и вся такая правильная и песни не любит, и как заскучаете ведь 😂❤️ Короче, люблю вас! Ваша Настюшка-Опасность и ещё сотня друхих личностей, живущих в ней❤️