Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева пообещала заниматься английским три раза в неделю. О своих планах она сообщила своим подписчикам в Instagram.

Девушка опубликовала фрагмент из выпуска «Орел и решка. Неизданное», посвященный тому, насколько плохо она владеет английским. Ивлеева призналась, что совершенно не знала языка, но не хотела отказываться от работы мечты. Поэтому пообещала себе за время съемок в программе английский выучить, но обещание так и не сдержала. Зато теперь решила исправить этот недостаток.

— Я с 28 (января — прим. ред.) пойду, представляете?! Буду три раза в неделю наяривать гранит науки! Язык я выучу, уверена, а вот шарм потеряю. Потому что уровень английского «Настя Ивлеева» работает только при незнании этого самого английского, — поделилась с поклонниками Анастасия.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что против Анастасии Ивлеевой и Юрия Дудя был подан иск общей суммой на 100 миллионов рублей.