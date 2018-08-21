Иск на 100 миллионов рублей подали против Юрия Дудя и Анастасии Ивлеевой

Исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой зарегистрировано в Мещанском районном суде города Москвы в конце декабря, сообщает RNS.

Пресс-секретарь суда Юлия Котомина сообщила, что истец Бестаев А. А. требует с обоих ответчиков по 50 миллионов рублей, а также требует опровергнуть сведения, опубликованные в интервью, которое Ивлеева дала Дудю 21 августа 2018 года. Какие конкретно сведения побудили истца подать заявление в суде не уточнили.

Однако, как сообщил сам истец на своей странице ВКонтакте, он считает недопустимым содержащееся в интервью высказывание в адрес президента РФ Владимира Путина и требует его удалить и не распространять.

— А. Ивлеева в своем интервью Ю. Дудь 21.08.2018 с 58-й минуты данного интервью на вопрос Ю. Дудь: «Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь?», А. Ивлеева ответила: «Ты не ­з***я?» , — пишет истец (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.)

ВКонтакте @wall358130752_587

Это видео собрало 21 миллион просмотров и стало самым просматриваемым эпизодом в истории канала Юрия Дудя.

Ранее Пятый канал сообщил, что Юрия Дудя «прожарили» на телевизионном шоу.