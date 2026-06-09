«Мозговые центры»: Захарова обвинила Запад в навязывании «сомнительных» идей по Палестине

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 27 0

Сторонники выдвинутых планов игнорируют волю народов и продвигают неоколониализм.

Захарова о сомнительных планах будущего Палестины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Захарова обвинила Запад в навязывании сомнительных идей по Палестине

Западные «мозговые центры» снова стали предлагать сомнительные идеи ассоциации территорий Палестины с соседними арабскими странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее комментарий размещен на сайте ведомства.

«В последнее время по линии ряда „мозговых центров“, спонсируемых правительственными структурами Запада, вновь стали продвигаться разного рода „альтернативные схемы“ будущего Палестины. Эти структуры возрождают сомнительные варианты, предполагающие ассоциацию палестинских территорий c сопредельными арабскими государствами», — написала она.

Дипломат указала на то, что выдвинутые схемы — повторение старых планов, которые уже отвергли и сами палестинцы, и страны региона. Захарова отметила, что они противоречат нормам международного права. Она также подчеркнула, что сторонники таких концепций игнорируют волю народов и продвигают неоколониализм.

По ее словам, для обсуждения статуса палестинских земель и решения других спорных вопросов необходимо начать прямые переговоры между Палестиной и Израилем. Представитель МИД добавила, что Россия выступает именно за переговорный процесс.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о невозможности быстро разрешить кризис на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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