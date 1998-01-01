Глобальный сбой произошел в приложении для обмена фотографиями Instagram

В приложении для обмена фотографиями произошел глобальный сбой. Пользователи по всему миру жалуются на то, что не могут обновить ленту, посмотреть публикации, а также сами загрузить свои снимки. Сбой произошел около 3 часов ночи по московскому времени.

— Я сидел в Instagram, листал ленту, как внезапно выскочило сообщение об ошибке. Я думал это мой телефон… — пишут в сети.

getting a 5xx server error @instagram — Erica Duran (@EricaDuranIntl) 29 января 2019 г.

Пока в компании не прокомментировали произошедшее. Что стало причиной проблем в работе приложения — выясняется.

Спустя 20 минут после того, как произошел сбой, работа приложения на территории России возобновилась. Однако пользователи из других стран продолжают жаловаться на отсутствие доступа к сервису.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что до того как произошел глобальный сбой в Instagram поклонники поздравляли Дмитрия Маликова с днем рождения.