США официально обвинили Huawei в промышленном шпионаже

Соединенные Штаты официально предъявили обвинения китайской компании Huawei, и в частности ее финансовому директору Мэн Ваньчжоу, ранее задержанной в Канаде, в промышленном шпионаже. Об этом сообщает ФАН.

— Большое жюри в Сиэтле предъявило обвинительное заключение по десяти федеральным преступлениям со стороны двух подразделений телекоммуникационной корпорации Huawei Technologies, — заявил исполняющий обязанности генерального прокурора США Мэтью Уитакер.

Он также добавил, что по данным американских властей, компания Huawei нарушила договоренности с компанией T-Mobile, которая создала робота для испытаний новых мобильных телефонов. Например, представители китайской компании без разрешения фотографировали и измеряли американского робота, чтобы сконструировать собственный аппарат.

Исполняющий обязанности генерального прокурора США отметил, что специалисты китайской корпорации также похитили часть американского робота, пишет издание «Газета».

Ко всему прочему, финансового директора Мэн Ваньчжоу обвиняют еще в 13 дополнительных преступлениях. В Белом доме заявили, что намерены добиваться экстрадиции представителя компании Huawei из Канады.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Huawei наказала своих сотрудников за использование iPhone.