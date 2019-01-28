Александр Буйнов похвастался успехами внука-кадета

Певец Александр Буйнов решил похвастаться успехами своего внука и рассказать об этом всему Instagram. В публикации из трех фотографий пользователи смогли увидеть самого 13-летнего Сашу Буйнова, а также его диплом за первое место в конкурсе по русскому языку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Буйнов (@buinovofficial) 27 Янв 2019 в 10:44 PST

— Горжусь, кадет Александр Буйнов-младший! А когда поступал, почерк был, да о чем я, не было никакого почерка и ошибки в каждом слове. Позанимались с ним, кое-как стал царапать, — подписал гордый звездный дедушка.

Также Буйнов-старший посетовал на отсутствие в школах уроков чистописания и поблагодарил учителя русского за помощь.

— Буйновы! Вам пять, присаживайтесь!

— Чистописание обязательно нужно в школе, но еще нужны учителя профессионалы по каждому предмету, любящие детей!

— Чистописание необходимо категорически! Ведь, пишут все как курица лапой! И, это еще мягкое сравнение, — поддержали Буйнова в комментариях.

Ранее Пятый канал рассказывал о кремлевском бале кадетов.