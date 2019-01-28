Александр Буйнов похвастался успехами внука-кадета

Певец Александр Буйнов решил похвастаться успехами своего внука и рассказать об этом всему Instagram. В публикации из трех фотографий пользователи смогли увидеть самого 13-летнего Сашу Буйнова, а также его диплом за первое место в конкурсе по русскому языку.
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Также Буйнов-старший посетовал на отсутствие в школах уроков чистописания и поблагодарил учителя русского за помощь.
— Буйновы! Вам пять, присаживайтесь!
— Чистописание обязательно нужно в школе, но еще нужны учителя профессионалы по каждому предмету, любящие детей!
— Чистописание необходимо категорически! Ведь, пишут все как курица лапой! И, это еще мягкое сравнение, — поддержали Буйнова в комментариях.
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