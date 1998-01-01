Видео: в Нижегородской области инвалидов расселили в рассыпающиеся дома

Жители новых домов в городе Балахна Нижегородской области, мягко скажем, удивлены. Их новое жилье буквально рассыпается на глазах. Люди пытались договориться и с управляющей компанией, и с чиновниками, но тщетно.

— Посмотрите толщина этой стены. И вот это все ей на ноги упало, — показывает на обрушившуюся стену жительница дома Светлана Булыгина.

Тогда обошлось без серьезных травм. Но после такого жильцы каждую секунду на чеку. Их дом рассыпается на глазах, и ночью они просто боятся их сомкнуть.

— Ночь. Спишь, тишина, и треск такой. Думаешь, вот как сейчас бабахнет что-нибудь тебе на голову. Так что страшно, — рассказывает Светлана.

Огромные пласты вздувшейся штукатурки — некоторые опасно нависают прямо над головой. Крошатся и падают даже от легкого прикосновения. А в стенах такие пустоты, что легко пролезет рука. И это не старый дом, а совершенно новый. Его построили для переселенцев из ветхого и аварийного жилья меньше пяти лет назад. Делали все очень ускоренными темпами.

— Его начали, наверное, в мае–июне строить. А 30 или 29 декабря этого же года, 2014-го, нам уже договора дали. В январе мы въехали, — вспоминает жительница дома Наталья Клочкова.

Через пару месяцев сразу после долгожданного заселения жильцы задумались — а надо ли было переезжать? Проблемы посыпались вместе со штукатуркой. Крыша вечно течет, окна не открываются, стены сыплются, плитка трескается, вентиляция дует не туда.

— Она не втягивает. А когда сильный ветер — здесь вообще колотун, — говорит, показывая на вентиляционное отверстие, житель дома Кирилл.

В общем, с виду аккуратные трехэтажные дома хоть и новые, но по факту — такие же аварийные, как их старые бараки.

— Этот кирпич газосиликатный, он проверен хоть какими-нибудь службами? Сколько он прослужит? Эти дома, которые в Балахне были построены, везде на них жалобы, — рассказывает житель одного из домов Алексей Веселков.

На табличке у подъезда по-прежнему висят фамилии и телефоны тех, кто это построил. И по началу по ним действительно отвечали. Строители приезжали, замазывали дыры разноцветной краской. Но потом поняли — косметический ремонт этой потемкинской деревне не поможет. Представители застройщика здесь больше не появляются. Да и фирмы такой уже нет. А в администрации, тем временем говорят: в доме — в принципе — жить можно.

— У нас имеется на руках экспертиза. Данная экспертиза говорит — состояние дома — оно удовлетворительное. Ничего критичного там нет. Есть некие недостатки, которые устраняются без каких-то сложностей, — уверяет и. о. главы администрации Балахнинского муниципального района по вопросам ЖКХ Елена Волошина.

Чиновники, конечно, пообещали — эти недостатки устранить. За свои деньги. Ну, в смысле — за бюджетные. И не прямо вот сразу, конечно: сначала нужно все посчитать, провести тендер, чтобы выбрать фирму, которая будет ремонтировать новый дом. Главное, чтобы в этот раз выбрали так, чтобы потом снова не пришлось все переделывать.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в Пензе обрушилась часть жилого дома.