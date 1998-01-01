В правительстве рассказали о колоссальных тратах на образование

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство потратит на реализацию национального проекта «Образование» почти 800 миллиардов бюджетных рублей в ближайшие шесть лет. Об этом она рассказала на Всероссийской конференции «Путь к успеху», которая проходит с 27 по 29 января в городе Сочи.

По словам политика, деньги пойдут на модернизацию школ, закупку оборудования, повышение квалификации педагогов и много другое, но главное — одаренные ученики получат возможность воплотить все свои проекты.

«Образование» — один из 12 нацпроектов, озвученных в майских указах президента России Владимира Путина. Он включает в себя десять федеральных проектов, которые охватывают все уровни образования от дошкольного до высшего.

Ранее Пятый канал сообщал, что в России стартовали зимние школы проекта «Я — профессионал».