В Сочи проходит конференция «Путь к успеху», посвященная поддержке молодежи

В Сочи с 27 по 29 января проходит конференция «Путь к успеху: национальные проекты и стратегия поддержки одаренных детей и молодежи», посвященная поддержке талантливой молодежи. Она организована на базе образовательного центра «Сириус». На мероприятии обсуждаются стратегии, направленные на выявление способных молодых людей и развитие их талантов в спорте, искусстве и науке, сообщают «Известия».

В конференции участвуют педагоги и исследователи со всей страны, а также представители высокотехнологичных компаний. Одна из главных тем обсуждения — создание региональных центров, в которых будет идти поиск талантливой молодежи и ее дальнейшая поддержка. Сейчас работа над такими центрами идет в 76 субъектах России, 27 уже функционируют.

В рамках конференции также обсуждается программа подготовки специалистов для национальных проектов «Наука» и «Образование».

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