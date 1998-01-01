Лучших российских студентов отправили из вузов в школы. Но, конечно, не в обычные, а в зимние школы престижного проекта «Я — профессионал». Там можно выйти за границы учебных курсов, принять участие в мастер-классах и деловых играх, пройти стажировку в ведущих мировых компаниях. В Петербурге основной площадкой проекта стал знаменитый Политех.

— Та целевая установка, которая была поставлена на первом этапе, то есть возможность дать рост одаренным ребятам из регионов, послушать, поучиться у лучших профессоров, пройти стажировки на высокоэффективных предприятиях, она срабатывает, — поделилась мнением Елена Разинкина, проректор по образовательной деятельности СПбПУ.

Школы по программированию курируют ведущие интернет-компании, по экономике и бизнес-информатике — главные банки страны, по ядерной физике — научные институты.

Ранее Пятый канал сообщал, что ОНФ предлагает повысить качество образования за счет профстажировок.