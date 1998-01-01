Видео: Участники банды Аслана Гагиева этапированы в Москву

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На счету 12 членов преступного сообщества более 40 убийств.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Следственный комитет РФ

Спецборт из Владикавказа доставил в Москву членов банды Аслана Гагиева, на счету которых более 40 убийств и покушений на убийства, в том числе на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете.

Преступления были совершены в 2004–2014 годах в Москве и Подмосковье, а также в Северной Осетии.

— По данным следствия, с 2004 по 2014 годы фигуранты уголовного дела совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, а также похищения и незаконное лишение свободы потерпевших, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следственный комитет РФ, Пятый канал

Верховный суд принял решение о рассмотрении уголовного дела ОПГ в Московском окружном военным суде для обеспечения безопасности всех участников процесса, который начнется после завершения расследования. С главарем банды Гагиевым, причастным к 60 убийствам, следственные действия уже завершены.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании в Крыму подозреваемого в участии в незаконном украинском батальоне. 

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