Самолет выкатился с полосы и рухнул на дорогу в Эквадоре

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 23 0

Два человека на борту выжили после падения и столкновения со столбом освещения.

Фото, видео: X / aviationbrk; 5-tv.ru

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Самолет Cessna авиакомпании Cuencana Airlines потерпел аварию при посадке в эквадорском городе Куэнка. Борт, прибывший из Гуаякиля, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Марискаль Ла-Мар и рухнул на расположенную рядом дорогу.

При падении воздушное судно также врезалось в столб освещения. В самолете находились два человека, в том числе пилот. Оба остались живы, их состояние оценивается как стабильное. Причины происшествия устанавливаются.

Днем ранее авиационный инцидент произошел в Индии. В пассажирский самолет IndiGo, заходивший на посадку в аэропорту Лакхнау, ударила молния. Об этом сообщает Times of India со ссылкой на источники.

Лайнер выполнял рейс из Патны со 104 пассажирами и шестью членами экипажа. Пилоты благополучно посадили воздушное судно, причем оно прибыло на восемь минут раньше расписания.

Повреждения обнаружили уже на стоянке, после освобождения взлетно-посадочной полосы. Выяснилось, что удар молнии повредил носовой обтекатель самолета.

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