Минюст намерен отменить наказание за «вынужденную» коррупцию

Чиновникам могут простить взятки, если должностное преступление совершено при форс-мажоре. Информация о поправках в закон о коррупции появилась на портале правительства. В Минюсте считают: коррупционные действия, совершенные при обстоятельствах непреодолимой силы, не должны считаться правонарушением.

Правда, конкретных примеров пока нет, чиновники пообещали более детально проработать документ и опубликовать его после общественных слушаний. При этом, как следует из статистики Генеральной прокуратуры, количество коррупционных преступлений в прошлом году выросло на 10%. На взятках попались больше трех тысяч чиновников.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Якутии задержали бизнесмена за попытку подкупа регионального министра.