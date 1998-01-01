«Лавина устройств!»: «Отец интернета» назвал главную угрозу для всемирной сети

Незащищенные гаджеты, подключающиеся к интернету, являются главной угрозой всемирной сети. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на ученого Винтона Серфа, считающегося «отцом интернета».

— Появляется лавина устройств, и они будут потенциально опасны , — заявил Серф.

По его мнению, последствия сбоя в работе таких устройств очень сложно предсказать.

— Интернет имеет два врожденных недостатка: он не приспособлен для подключения миллиардов устройств, которые в конечном счете все-таки будут встроены в эту сеть, и отсутствие у него встроенных протоколов безопасности , — добавил ученый.

При этом, как прогнозирует исследовательская компания Gartner, к 2021 году пользователи подключат к сети около 25 миллиардов гаджетов.

Ранее Пятый канал сообщал, что в мире резко выросли продажи телефонов без интернета.