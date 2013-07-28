Видео: Эльбрус Нигматуллин из больницы заявил о переносе «Богатырских игр»

Российский стронгмен мастер спорта по пауэрлифтингу и армреслингу Эльбрус Нигматуллин объявил о переносе «Зимних Богатырских игр», которые должны были начаться в Челябинске 2 февраля.

Причина в том, что, по его словам, в экстренной операции по удалению аппендикса, которая была ему сделана 28 января. Об этом обладатель нескольких рекордов, занесенных в книгу Гиннеса рассказал в своем Instagram.

— Внимание дата проведения «Зимних Богатырских игр» переносится с 2 февраля на 23 февраля. Сегодня меня экстренно прооперировали, — написал спортсмен.

Instagram @elbrus_nigmatullin

Состязания стронгменов, организатором которых является Эльбрус Нигматуллин начнутся 23 февраля.

«Зимние Богатырские игры» — силовые соревнования по поднятию и переносу тяжестей. Особенность зимнего варианта в том, что инвентарь, с которым будут работать силачи, выполнен изо льда.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Эльбрус Нигматуллин в Челябинске вручную запустил колесо обозрения весом в 34 тонны.