«Товарищи, не пейте»: видео из самолета Петербург — Анталия после драки на борту

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Самолет, летевший на курорт, из-за авиадебошира, который ударил стюардессу, был вынужден экстренно приземлиться в Сочи.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @labwa_kahlya

Пассажиры рейса Петербург — Анталия, который днем во вторник, 29 января, вылетел из Северной столицы в курортный город Турции, наперебой выкладывают в социальных сетях видео и фото после неприятного инцидента, который вынудил их приземлиться в Сочи.

Как сообщал ранее Пятый канал, дебош устроил один из пассажиров, который предварительно перебрал с количеством алкоголя и начал вести себя неадекватно.

— В общем, привет, Сочи. Товарищи, не пейте. Не пейте много… Это зло. Чувачок буянил, скрутили, не могли из самолета вывести, сопротивлялся, падал, — написала на своей странице в Instagram одна из свидетельниц произошедшего.

По сообщениям пассажиров, мужчину пытались скрутить несколько человек, в результате потасовки досталось стюардессе. После успешного экстренного приземления пока на российском курорте, на борт самолет поднялись медики, которые осмотрели женщину и сообщили, что серьезных травм она не получила.

Известно, что разбуянившегося мужчину передали правоохранителям. Пассажирам предоставлена вода. Самолет планирует подняться в воздух в ближайшее время.

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