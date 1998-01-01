Пассажиры рейса Петербург — Анталия, который днем во вторник, 29 января, вылетел из Северной столицы в курортный город Турции, наперебой выкладывают в социальных сетях видео и фото после неприятного инцидента, который вынудил их приземлиться в Сочи.

Как сообщал ранее Пятый канал, дебош устроил один из пассажиров, который предварительно перебрал с количеством алкоголя и начал вести себя неадекватно.

— В общем, привет, Сочи. Товарищи, не пейте. Не пейте много… Это зло. Чувачок буянил, скрутили, не могли из самолета вывести, сопротивлялся, падал, — написала на своей странице в Instagram одна из свидетельниц произошедшего.

По сообщениям пассажиров, мужчину пытались скрутить несколько человек, в результате потасовки досталось стюардессе. После успешного экстренного приземления пока на российском курорте, на борт самолет поднялись медики, которые осмотрели женщину и сообщили, что серьезных травм она не получила.

Известно, что разбуянившегося мужчину передали правоохранителям. Пассажирам предоставлена вода. Самолет планирует подняться в воздух в ближайшее время.