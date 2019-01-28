Звезда российской эстрады Наташа Королева часто радует своих поклонников новыми снимками со своим мужем Тарзаном. Подписчики следят за отношениями звездной пары и осыпают своих кумиров комплиментами, как только появляется возможность.
Однако во вторник. 29 января, певица не на шутку озадачила поклонников. Королева выложила в Instagram новое фото, где вместе с ней не Тарзан, а другой молодой человек. На снимке она обнимает своего таинственного мачо и выглядит очень счастливой.
— Мой дружочек @dimas_korniychuk! Как я рада, что у тебя все зашибись! Ты молодец! Так держать! — подписала публикацию звезда.
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Мой дружочек @dimas_korniychuk !!! Как я рада что у тебя все зашибись!!! Ты молодец!!! Так держать!!! 💋 #друг #la #вместе
Фанаты поп-дивы не поверили, что на фотографии просто друг. После публикации поста на Наташу обрушилась сотня вопросов. Любопытные пользователи пытались выяснить: что это за «новый мачо» и где всенародный любимчик Тарзан?
— Это новый мачо?
— А где Тарзан?
— Кто такой Дима?
— Любовничек? Шалишь, Наташка? — не стесняясь, спрашивали поклонники.
Ответы на свои вопросы комментаторы так и не получили, поэтому остается довольствоваться догадками.
Ранее Пятый канал сообщал, что фоловеры певицы Наташи Королевой высмеяли ее новый образ для клипа на песню «Петли-поцелуи».