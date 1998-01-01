Полицейские ищут родителей девочки, «забытой» в автобусе в Петербурге — фото

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Маленький ребенок долгое время ехал в транспорте в одиночестве.

Фото: www.globallookpress.com

Полицейские разыскивают родителей маленькой девочки, которую случайно «забыли» в автобусе №11 в Петербурге. Об этом сообщают очевидцы инцидента в соцсетях.

По словам петербуржцев, ребенок, на вид которому около четырех лет, ехал в транспорте в полном одиночестве, пока на него не обратили внимание пассажиры.

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Cейчас малышка находится под присмотром сотрудников полиции. 

Как стало известно Пятому каналу, предварительно, мама девочки найдена и в настоящее время направляется к ней. Обстоятельства произошедшего уточняются. Мы следим за ситуацией.

Ранее Пятый канал сообщал, как полиция спасла пятилетнюю девочку, заблудившеюся в Красноярском крае в 30-градусный мороз. 

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