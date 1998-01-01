Полиция спасла ребенка, заблудившегося в Красноярском крае в 30-градусный мороз

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Пятилетняя девочка выбежала из дома, даже не надев обувь.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Погода 3541

Полицейские спасли пятилетнюю девочку, выбежавшую в 30-градусный мороз босиком на улицу в поселке Ирбейский спас Красноярского края . Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Отмечается, что экипаж ДПС заметил ребенка, когда он стоял у ограды у одного из домов населенного пункта. Сотрудники ГИБДД тут же перенесли малышку в патрульный автомобиль и доставили в больницу. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.

По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, мать пятилетней девочки ушла на работу в ночную смену, а ребенка оставила с совершеннолетним братом, который по неизвестным причинам отлучился из дома. Малышка проснулась, испугалась, что дома дикого нет, и выбежала на улицу. Полиция продолжает заниматься выяснением обстоятельств произошедшего.

Ранее Пятый канал сообщал, как сотрудники полиции спасли провалившегося под лед 12-летнего мальчика в Вологодской области. 

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