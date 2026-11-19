Путин сказал, что только Господь знает, что будет после трехсторонних переговоров

Президент России Владимир Путин заявил, что только Господь знает, что будет после трехсторонних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил на выступлении по итогам встречи.

«Только Господь знает, что будет дальше, но хотелось бы, чтобы взаимное понимание было», — сказал глава государства.

Путин также раскрыл основные темы, которые обсуждались во время трехсторонней встречи. Лидеры России, Китая и США затронули вопросы реформирования ООН, международной безопасности и нераспространения ядерного оружия. Кроме того, стороны обсудили свободу судоходства и деятельность Международного уголовного суда (МУС).

Отдельно российский президент высказался о работе МУС. По его оценке, суд выходит за пределы предоставленных ему полномочий, руководствуясь при принятии решений не юридическими и правовыми нормами, а политическими соображениями.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что РФ, США и КНР объединяет не только постоянное членство в Совете Безопасности ООН, но и совместная ответственность за поддержание мира и международной безопасности.

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