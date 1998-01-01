Изнасилованная в Уфе следователь увеличила сумму компенсации до 100 миллионов

Дознавательница из Уфы, обвинившая троих коллег в изнасиловании, обратилась в суд с иском, в котором требует возместить ей моральный ущерб в размере 100 миллионов рублей. Об этом сообщает KP.RU со ссылкой на собственный источник.

— Со всех обвиняемых потребовали 100 миллионов рублей. Сумма действительно огромная, даже в рамках такой громкой истории , — сказал собеседник газеты.

Ранее Пятый канал сообщал, что до этого сторона защиты 23-летней девушки озвучивала сумму только в 30 миллионов. Однако при этом следователи все еще не обнародовали результаты ДНК-экспертизы. К сегодняшнему дню завершена только служебная проверка, согласно которой дознавательницу и ее подругу уволили из ведомства за пьянство. Речь идет об инциденте, когда в октябре 2018 года девушка подверглась групповому изнасилованию во время застолья на рабочем месте.