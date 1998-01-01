Поселок под Барнаулом остался без тепла и горячей воды в 20-градусный мороз

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Вода затопила трамвайные пути и проезжую часть, что вызвало серьезные заторы на дорогах.

Фото, видео: Instagram @incident22, globallookpress.com © Zamir Usmanov

Без тепла и горячей воды в 20-градусный мороз в ночь на среду, 30 января, осталась большая часть поселка Южный под Барнаулом из-за прорыва на теплотрассе.

Ситуация осложнилась тем, что после коммунальной аварии вода буквально затопила трамвайные пути и распространилась на проезжую часть одной из крупных транспортных артерий Барнаула — под мостом на улице Малахова, что вызвало серьезные пробки.

На сайте администрации Барнаула говорится, что авария в Южном с населением около 20 тысяч человек коснулась 224 жилых домов (в том числе 122 — в частном секторе), 17 социально значимых объектов, а также 29 административных зданий. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Температура воздуха в Барнауле ниже 20 градусов мороза.

Ранее Пятый канал сообщал, как жители Красноярска в лютый мороз остались без тепла из-за прорыва кипятка.

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