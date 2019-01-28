Фанаты обрушились на Марьяну Ро, раздевшуюся для обложки мужского журнала

Звезда соцсетей и самая известная YouTube-блогерша России Марьяна Рожкова, известная под псевдонимом Марьяна Ро, появится на обложке популярного мужского журнала Maxim. Об этом 19-летняя девушка написала на своей страничке в Instagram, прикрепив откровенный снимок, на котором она запечатлена с обнаженной грудью.

— Скоро украшу МАРТовскую обложку, — написала блогерша.

Однако почитатели творчества Марьяны Ро не оценили поступок своего кумира. Многие посчитали, что девушка продала свое тело, другие решили, что блогерша теряет популярность, а вместе с тем и деньги, потому и согласилась подзаработать, выставив на показ свои прелести.

— Ты же для несовершеннолетних пишешь, зачем публикуешь тогда такие фотографии?

— Уууу плохи дела

— Боюсь, там нечего прикрывать

— Что там руками нечего скрывать

— Опять разврат

— Тебя дети смотрят!!! Я страйк кинул.

— Марьяна уже не такая фуууу, — написали разгневанные подписчики.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что обнаженную блогершу из Казахстана поддержали в Брянске.