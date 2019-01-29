Наталья Неведрова, экс-ведущая «Орла и Решки» стала мамой во второй раз — об этом стало известно благодаря снимку из ее Instagram. На фото Наталья держит новорожденного сына по имени Мартин, который одет в пижаму с пингвином.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Натали Неведрова 🦄 (@nevedrova) 29 Янв 2019 в 8:25 PST

— Мне вам о многом нужно рассказать. Но для начала…привет, пингви, — такая интригующая подпись стоит под фотографией.

Неведрова стала ведущей «Орла и Решки» летом 2017 года, но уже в феврале ушла из проекта. Она мотивировала это тем, что хочет уделять больше времени семье. Наталья замужем за продюсером и диджеем Евгением Машковым, они уже растят дочь Мари-Николь.

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