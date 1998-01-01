«Могу убить за дочь»: Лера Кудрявцева о своей любви к ребенку

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева во вторник, 29 января, опубликовала на своей странице в Facebook весьма эмоциональное признание, касающееся ее любви к дочери. Женщина пришла к пониманию, что за родного ребенка она способна убить человека, сообщает Teleprogramma.pro.

Facebook @lera.kudryavtseva.9

— Сегодня я поняла точно, что могу убить человека. За дочь. Люблю так, что сводит скулы и хочу съесть ее , — пишет Кудрявцева.

После Кудрявцева призналась, что едва не потеряла свою малышку, когда на секунду отвернулась.

— А еще вчера она у меня за 2 секунды пока я отвернулась упала с кровати на пол. Начала рыдать я, а не она. Короче я невротик, — рассказала телеведущая.

Поклонники постарались максимально поддержать Леру, отметив, что через подобные переживания проходит каждая мать.

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в 2018 году. И несмотря на то, что ее старшему сыну Жану уже 28 лет и он сам стал отцом, с появлением на свет дочери телеведущая стала нервничать заметно больше.

Ранее Пятый канал сообщал, что в сети обсуждают округлившийся живот Леры Кудрявцевой. Телеведущая посеяла сомнения фотографией в элегантном вечернем платье.