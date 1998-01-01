«Могу убить за дочь»: Лера Кудрявцева о своей любви к ребенку

47-летняя телеведущая Лера Кудрявцева во вторник, 29 января, опубликовала на своей странице в Facebook весьма эмоциональное признание, касающееся ее любви к дочери. Женщина пришла к пониманию, что за родного ребенка она способна убить человека, сообщает Teleprogramma.pro.
После Кудрявцева призналась, что едва не потеряла свою малышку, когда на секунду отвернулась.
Поклонники постарались максимально поддержать Леру, отметив, что через подобные переживания проходит каждая мать.
Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз в 2018 году. И несмотря на то, что ее старшему сыну Жану уже 28 лет и он сам стал отцом, с появлением на свет дочери телеведущая стала нервничать заметно больше.
Ранее Пятый канал сообщал, что в сети обсуждают округлившийся живот Леры Кудрявцевой. Телеведущая посеяла сомнения фотографией в элегантном вечернем платье.