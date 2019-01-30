Юлия Шойгу призналась, что в кризисной ситуации она может позвонить отцу

, 18:16 169

Руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС РФ рассказала, что случается подобное нечасто.

Фото: Пятый канал, ТАСС / Максим Григорьев

Юлия Шойгу, которая руководит одним из самых сложных по своей специфике подразделений МЧС — Центром экстренной психологической помощи — призналась, что иногда звонит отцу в экстренной ситуации.

Правда, по ее словам, это происходит не часто. Вообще, как призналась Юлия, она никогда не сопоставляла свои профессиональные навыки и умения и достижения с тем, то она носит известную фамилию. И подчеркнула, в те годы, когда Сергей Шойгу руководил МЧС, он строго спрашивал со всех сотрудников, в том числе и с нее. Об этом она рассказала в интервью журналисту РИА Новости Наталье Лосевой. По признанию Юлии, она многому научилась у отца — в ряду своих главных учителей, он, по ее словам. Занимает главное место.

Юлия Шойгу — кандидат психологических наук, с 2002 года руководит Центром экстренной психологической помощи МЧС РФ. Принимала участие в оказании психологической помощи пострадавшим во время землетрясения на Сахалине, авиакатастрофы в Иркутске, во время террористических актов, захватов заложников и в других чрезвычайных ситуациях в России и за ее пределами. Старшая дочь Сергея Шойгу.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как Юлия Шойгу принимала участие в оказании психологической помощи во время трагедии в Магнитогорске, которая произошла 31 декабря 2018 года.

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