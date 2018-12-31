«Ждем чуда…» — Жители Магнитогорска надеются отыскать живыми своих близких

, 12:07 Эксклюзивное видео 321

С самого утра люди с надеждой идут в оперативный штаб, чтобы узнать хоть какие-то новости о судьбе родных, которые не выходят на связь.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @teamnavalny_mgn, МЧС РФ

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 28

Работа штаба, координирующего все силы и подразделения, которые занимаются разбором завалов и поиском людей на месте обрушения дома после взрыва газа в Магнитогорске, ведется круглосуточно. Именно сюда с раннего утра приходят те, чьи родные и близкие вот уже более суток не выходят на связь.

— Я ищу коллегу по работе. Ксения Веряскина проживала с мамой в этом доме. Мы их найти не можем, вчера звонили — телефон был доступен. Мы надеялись, что они к бабушке пошли. После обеда телефон перестал работать и все… Сейчас ждем чуда… — рассказала Пятому каналу Анастасия Воробьева.

— Ищу племянника своей жены — Синебрюхов Андрей Андреевич. И его жена Боталова. Молодые, недавно поженились. Телефон вчера звонки были, а так нет… Они вчера должны были дома быть, ладно хоть внуки у дедов… А так… Извините, я больше не могу… — со слезами на глазах говорит Андрей Григорьевич.

Сейчас спасатели проводят работу по установлению местонахождения 37 человек, с которыми до сих пор нет связи. Продолжаются работы по оказанию помощи пострадавшим и родственникам жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Директор центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала Пятому каналу какая именно помощь оказывается родственникам и тем, кто ищет.

— Сейчас на месте работает более сорока специалистов. Большинство — психологи МЧС России. Открыты две горячие линии — сказала Юлия Шойгу.

Пятый канал, МЧС РФ

Помощь психологи оказывают гражданам в пункте временного размещения, на месте ЧП и при сопровождении процедуры опознания тел погибших. Юлия Шойгу добавила, что по состоянию на девять часов утра по местному времени на горячую линию поступило 1494 звонка.

Неравнодушные жители Магнитогорска продолжают оказывать посильную помощь пострадавшим. Два актовых зала переполнены теплыми вещами, в наличии достаточно средств гигиены. Волонтерам пришлось опубликовать в соцсетях объявление о том, что сбор помощи временно прекращен.

Пятый канал, МЧС РФ

Ранее Пятый канал сообщил, что продолжать разбор завалов на месте обрушения подъезда в Магнитогорске невозможно из-за «реальной угрозы обвала части здания».

Тема:
Взрыв в Магнитогорске 28
1 янв
Кадры спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске
1 янв
МЧС: продолжать разбор завалов в Магнитогорске невозможно
1 янв
Видео: В Магнитогорске сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания
1 янв
Тела пяти человек опознаны после взрыва газа в доме в Магнитогорске
1 янв
Видео: В Магнитогорске продолжаются аварийно-спасательные работы в зоне ЧС
31 дек
Под завалами в Магнитогорске обнаружены предположительно еще три жертвы
31 дек
МЧС распространило список жильцов в Магнитогорске, не вышедших на связь
31 дек
Путин призвал россиян в Новый год почтить память жертв трагедии в Магнитогорске
31 дек
Семь детей могут находиться под завалами после взрыва в Магнитогорске
31 дек
Видео: Путин прибыл на место обрушения подъезда в Магнитогорске

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

12:43
Эмин Агаларов стал отцом во второй раз
12:21
У отца певца Дмитрия Бикбаева были проблемы с бизнесом
12:07
«Ждем чуда…» — Жители Магнитогорска надеются отыскать живыми своих близких
11:44
«Ирония судьбы» — пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Москва — Сочи
11:16
Видео с места гибели в пожаре семерых человек в Оренбургской области
11:02
Видео: более восьми часов не могут спасти застрявших на аттракционе во Франции
10:48
Кадры спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске
10:34
Ющенко обвинил Киев в насильственном возврате украинцев в XVII век
10:14
28 тысяч рублей мелочью заплатил за телевизор житель Кузбасса — Видео
10:00
МЧС: продолжать разбор завалов в Магнитогорске невозможно
9:48
Регина Дубовицкая всерьез задумалась о пластике
9:33
Среди семи погибших в пожаре в Оренбургской области трое детей
9:08
Видео: В Магнитогорске сохраняется угроза дальнейшего обрушения здания
8:51
Молодежная сборная России по хоккею обыграла канадцев
8:34
В Новой Москве обнаружили тело отца Дмитрия Бикбаева
8:13
Семь человек погибли при пожаре в Оренбургской области
8:00
Около двух миллионов человек собрались на Таймс-сквер в Нью-Йорке встретить Новый год
7:43
Рок-группа «Ночные снайперы» сменила название
7:25
Эксперты назвали главный российский фильм 2018 года
7:09
Тела пяти человек опознаны после взрыва газа в доме в Магнитогорске

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

сегодня

Кадры спасения одного из жителей обрушившегося подъезда в Магнитогорске

сегодня

МЧС: продолжать разбор завалов в Магнитогорске невозможно

сегодня

Видео: В Магнитогорске продолжаются аварийно-спасательные работы в зоне ЧС

31.12.2018

Под завалами в Магнитогорске обнаружены предположительно еще три жертвы

31.12.2018

МЧС распространило список жильцов в Магнитогорске, не вышедших на связь

31.12.2018

Путин призвал россиян в Новый год почтить память жертв трагедии в Магнитогорске

31.12.2018

Семь детей могут находиться под завалами после взрыва в Магнитогорске

31.12.2018

Видео: Путин прибыл на место обрушения подъезда в Магнитогорске

21 января — День инженерных войск России
25 января — День штурмана ВМФ России
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
ТОП музыкальных новинок декабря

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Новый год нон-стоп на Пятом! Фантастическое Новогоднее музыкальное шоу мега-хитов трех десятилетий «Легенды Ретро FM. Лучшее»!

Только для зрителей — встреча с самыми яркими отечественными и зарубежными звёздами 70-х, 80-х и 90-х!

5-tv.ru

Цифры дня

От Твери до Хабаровска «Своим» открыты двери!

Показ премьерных серий детектива «Свои» в Твери, Казани, Новосибирске, Томске и Хабаровске принёс Пятому каналу почётное серебро в аудитории «Все 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал установил несколько рекордов в юбилейный год

Вещатель также стал лидером по длительности телесмотрения.

5-tv.ru

Реклама