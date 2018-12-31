Работа штаба, координирующего все силы и подразделения, которые занимаются разбором завалов и поиском людей на месте обрушения дома после взрыва газа в Магнитогорске, ведется круглосуточно. Именно сюда с раннего утра приходят те, чьи родные и близкие вот уже более суток не выходят на связь.

— Я ищу коллегу по работе. Ксения Веряскина проживала с мамой в этом доме. Мы их найти не можем, вчера звонили — телефон был доступен. Мы надеялись, что они к бабушке пошли. После обеда телефон перестал работать и все… Сейчас ждем чуда… — рассказала Пятому каналу Анастасия Воробьева.

— Ищу племянника своей жены — Синебрюхов Андрей Андреевич. И его жена Боталова. Молодые, недавно поженились. Телефон вчера звонки были, а так нет… Они вчера должны были дома быть, ладно хоть внуки у дедов… А так… Извините, я больше не могу… — со слезами на глазах говорит Андрей Григорьевич.

Сейчас спасатели проводят работу по установлению местонахождения 37 человек, с которыми до сих пор нет связи. Продолжаются работы по оказанию помощи пострадавшим и родственникам жертв обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске. Директор центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу рассказала Пятому каналу какая именно помощь оказывается родственникам и тем, кто ищет.

— Сейчас на месте работает более сорока специалистов. Большинство — психологи МЧС России. Открыты две горячие линии — сказала Юлия Шойгу.

Пятый канал, МЧС РФ

Помощь психологи оказывают гражданам в пункте временного размещения, на месте ЧП и при сопровождении процедуры опознания тел погибших. Юлия Шойгу добавила, что по состоянию на девять часов утра по местному времени на горячую линию поступило 1494 звонка.

Неравнодушные жители Магнитогорска продолжают оказывать посильную помощь пострадавшим. Два актовых зала переполнены теплыми вещами, в наличии достаточно средств гигиены. Волонтерам пришлось опубликовать в соцсетях объявление о том, что сбор помощи временно прекращен.

Пятый канал, МЧС РФ

Ранее Пятый канал сообщил, что продолжать разбор завалов на месте обрушения подъезда в Магнитогорске невозможно из-за «реальной угрозы обвала части здания».