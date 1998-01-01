США не смогли приобрести украинский танк «Оплот»

США отказались покупать украинский танк «Оплот». Контракт был заключен аж семь лет назад. За это время боевая машина подорожала в четыре раза, а киевские инженеры так и не смогли построить единственный экземпляр.

Кстати, украинский танк — это копия российского Т-80, и потому был особенно интересен Пентагону. В Америке планировали провести его испытания и узнать тактико-технические характеристики. Теперь невыполненный заказ станет предметом разбирательства в суде. Причиной срыва контракта называют банкротство завода-изготовителя.

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