Опубликовано видео тушения полыхающей школы в поселке Красное Пламя

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На место пожара уже прибыли специалисты МЧС. Из здания школы эвакуированы учащиеся и персонал.

Фото, видео: www.globallookpress.com, ok.ru

Единственная в поселке Красное Пламя Александровского района Владимирской области загорелась сегодня, 31 января, в 13.30. Сообщается, что горит крыша здания, площадь возгорания по предварительным оценкам составляет 700 квадратных метров, а само здание школы около одной тысячи квадратных метров. На данный момент, по данным РИА Новости, из здания эвакуированы 75 учащихся и 12 сотрудников учебного заведения. Пожарные продолжают тушение здания. 

По предварительным данным никто не пострадал. На место происшествия прибыл глава администрации района Игорь Першин. 

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре в школе Советском районе города Самары. 

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