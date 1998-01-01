Опубликовано видео тушения полыхающей школы в поселке Красное Пламя

Единственная в поселке Красное Пламя Александровского района Владимирской области загорелась сегодня, 31 января, в 13.30. Сообщается, что горит крыша здания, площадь возгорания по предварительным оценкам составляет 700 квадратных метров, а само здание школы около одной тысячи квадратных метров. На данный момент, по данным РИА Новости, из здания эвакуированы 75 учащихся и 12 сотрудников учебного заведения. Пожарные продолжают тушение здания.

По предварительным данным никто не пострадал. На место происшествия прибыл глава администрации района Игорь Першин.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Пятый канал рассказывал о пожаре в школе Советском районе города Самары.