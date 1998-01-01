Шарапова завершила участие в St.Petersburg Ladies Trophy из-за травмы

Престижные соревнования St.Petersburg Ladies Trophy пройдут без Марии

Шараповой. Накануне она получила серьезную травму. Об этом сообщили в Twitter-канале Федерации тенниса России.

Twitter @tennisrussia

Позже стало известно, что поврежденное плечо не позволит Шараповой продолжить выступление. Она уже отказалась от игры с Дарьей Касаткиной во втором круге.

В первом круге первенства 28 января Шарапова обыграла Дарью Гаврилову. 24-летняя россиянка, выступающая за Австралию, уступила со счетом 6:0, 6:4.

Ранее Пятый канал сообщал, что Евгения Кафельникова включили в Зал Славы тенниса.