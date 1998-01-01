С роскошной Рублевки в простую хрущевку: Алена Кравец разводится с миллионером

Российская певица и модель Алена Кравец неожиданно для всех променяла роскошную жизнь на Рублевке с миллионером на «тихое счастье» в небольшой квартире с новым возлюбленным. Светская львица ушла от своего мужа Руслана Кравец к 28-летнему менеджеру Михаилу Чумбаеву.

О том, кто виноват в семейном конфликте, попытались разобраться в передаче «На самом деле». В эфире шоу Алена рассказала, что подозревает своего супруга в изменах. По словам модели, ее муж тайно приводил в дом любовницу — девушку 18-19 лет, которая и стала виновницей раздора.

Кроме того, она обвинила Руслана в жестоком обращении. По словам Алены Кравец, ее супруг привык решать споры дракой. В случае несогласия со своей женой, он поднимал на нее руку и таким образом якобы добивался справедливости. Светская львица не смола стерпеть такого обращения и приняла решение уйти от олигарха.

В ответ на такое поведение мультимиллионер заблокировал все банковские карты Алены и не пускал в дом, чтобы увидеться с дочерью. «Бездомной» Кравец пришлось искать новое «гнездышко». Девушка перебралась к своему давнему знакомому, менеджеру Михаилу Чумбаеву.

В эфире передачи «На самом деле» Руслан Кравец, в свою очередь, рассказ о поведении жены. Миллионер заявил, что обвинения супруги — всего лишь выдумка, а настоящей причиной конфликта стали похождения Алены. Как выяснилось, олигарх нанял детектива, который следил за моделью. Оказалось, его возлюбленная каждый вечер наведывалась к молодому человеку на съемную квартиру и уходила от него по утрам.

К обсуждениям присоединилась адвокат девушки Лариса Широкова. Она озвучила, что может получить Алена в случае развода.

— Это особняк в районе Рублевского шоссе, несколько квартир, дом в Сочи и денежные средства, которые находятся на расчетных счетах, — отметила юрист.

Ранее Пятый канал сообщал, что актрису Дапкунайте подозревают в романе с журналистом, который младше актрисы на 18 лет.