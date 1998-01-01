С Гвинет Пелтроу требуют три миллиона долларов за сбитого престарелого лыжника

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72-летний Терри Сандерсон, которого актриса сбила на лыжном склоне три года назад, потребовал компенсацию.

Фото: Instagram @ayur_lavka

Известная американская актриса Гвинет Пелтроу в 2016 году стала участницей неприятного инцидента. Звезда каталась на лыжах в Дир-Вэлли вместе со своим инструктором. Потеряв управление, оскароносная кинозвезда врезалась в 72-летнего мужчину Терри Сандерсона, который после столкновения потерял сознание. Пэлтроу не придала внимание случившемуся и продолжила дальше кататься. Вскоре американская актриса покинула склон, а ее инструктор подошел к пострадавшему, чтобы взять вину на себя.

Пожилому мужчине пришлось добираться до больницы самостоятельно. В ходе медицинского обследования выяснилось, что Сандерсон получил перелом четырех ребер и сотрясение мозга.

Спустя три года престарелый лыжник наконец-то решил потребовать компенсацию за испорченное здоровье. В сумме он оценил ущерб в 3,1 миллиона долларов. Сама Пэлтроу отрицает свою вину в случившемся.

Ранее Пятый канал рассказал, что певица Анита Цой винит себя в тяжелом заболевании своей 80-летней матери Элоизы.

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