Автоматический паспортный контроль со сканером может привести к утечке личных данным

Люди по всему миру практически ежедневно добровольно сливают в интернет свои данные — при регистрации в соцсетях, при оформлении скидочных карт. Потому, когда клиентам крупнейшего банка страны звонят мошенники и сообщают им все подробности биографии — удивляться не стоит. Или все-таки стоит?

С 2007-го хакеры похитили больше 30 миллиардов единиц персональной информации. В основном эти данные отправляются на продажу, а кто их купит — неизвестно.

Между тем, ранее Пятый канал сообщал о том, что клиентов Сбербанка предупредили о волне телефонных атак. Мошенники звонят с номеров самого банка и знают многое о жертве, включая информацию по счету.