Лайфхак: Как заточить нож без специальной точилки

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Две зажигалки решат проблему затупившегося лезвия.

Фото, видео: Пятый канал, globallookpress.com © Christian Charisius

Если вам внезапно потребовалось нарезать пару килограммов мяса для шашлыка, а все ножи в доме как назло затупились. Что делать, если самую важную часть пикника доверили вам, а вы принесете к мангалу неровные и растерзанные лохмотья вместо аппетитных мясных кусочков.

Если специальная точилка сломалась или вовсе отсутствует на кухне, на помощь приходит смекалка и две зажигалки с колесиками.

Самый важный элемент устройства — кремниевые колесики станут верными помощниками! Извлекаем их и при помощи гвоздиков прикрепляем к деревянному бруску, в качестве которого вполне может сгодиться и обычная разделочная доска. Важно прикрепить колесики от зажигалки на минимальном расстоянии друг от друга. И вуаля! У вас получится самодельная точилка для ножей.

Чтобы заточить нож, нужно несколько раз провести лезвием между колесиками от зажигалки. Наточенный таким образом нож сможет легко разрезать лист бумаги.

Теперь шашлык спасен, а острый нож поможет тонко нарезать и помидоры, и огурцы для салата, а также свежий хлеб.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как спасти мягкость махрового полотенца.

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