В Японии на интернет-аукционе торговали ураном

Полицейское управление Токио пришло к выводу, что в январе 2018 года на одном из интернет-аукционов продавался уран. В результате расследования полицейские установили продавца и покупателя. Информацию о торговле ураном сообщил полиции специалист управления по контролю над атомной энергией.

Речь идет о так называемом обедненном уране — побочном продукте с низкой радиоактивностью, который остается после процесса обогащения урана.

Продавец, который действительно торговал химическим элементом, рассказал полиции, что сам приобрел его «на одном из иностранных сайтов».

В Японии торговля радиоактивными веществами без соответствующего разрешения запрещена.

Ранее Пятый канал рассказывал, как в Болгарии из водопровода потекла урановая вода — содержание химического элемента превысило норму в 14 раз.