Крупную сумму нашли в кабинете начальника штаба МВД Ингушетии

Начальник регионального штаба МВД Республики Ингушетия Саварбек Шадиев задержан. Офицер подозревается в мошенничестве. В кабинете Шадиева проведен обыск, изъято 260 тысяч рублей. Об этом ФАН рассказал источник в силовых структурах республики. Операция проводилась сотрудниками отдела собственной безопасности совместно с коллегами из ФСБ.

В настоящее время в отношении задержанного Саварбека Шадиева мера пресечения не избрана. Руководство полиции Ингушетии назначило служебную поверку.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.