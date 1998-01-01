Крупную сумму нашли в кабинете начальника штаба МВД Ингушетии

, 11:42 Эфирная новость 132

Обыск на рабочем месте высокопоставленного офицера проводили сотрудники отдела собственной безопасности.

Фото, видео: Пятый канал

Начальник регионального штаба МВД Республики Ингушетия Саварбек Шадиев задержан. Офицер подозревается в мошенничестве. В кабинете Шадиева проведен обыск, изъято 260 тысяч рублей. Об этом ФАН рассказал источник в силовых структурах республики. Операция проводилась сотрудниками отдела собственной безопасности совместно с коллегами из ФСБ.

В настоящее время в отношении задержанного Саварбека Шадиева мера пресечения не избрана. Руководство полиции Ингушетии назначило служебную поверку.

Ранее Пятый канал рассказывал о задержании сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова.

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