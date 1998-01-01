В Петербурге готовы к проведению матчей ЧЕ-2020

Петербург готов к проведению матчей чемпионата Европы по футболу в 2020 году. Такое заявление сделал глава города Александр Беглов.

Заявление было сделано на совещании касательно мероприятий, которые проводятся в Северной столице в рамках подготовки к чемпионату. Как отметил глава Санкт-Петербурга, вся спортивная и городская инфраструктура уже показывалась специальной комиссии, которая осталась довольна увиденным.

— Мы готовы к проведению чемпионата. Приезжали представители, которым мы показывали наш город, стадион, инфраструктуру, и все оказались довольны, — отметил Александр Дмитриевич.

Сейчас, считает Беглов, главная задача — провести сам чемпионат так же успешно, «как мы это сделали на чемпионате мира».

— У Санкт-Петербурга есть все необходимое, чтобы на самом высоком уровне провести этот чемпионат, — уверен он.

Также руководитель города на Неве напомнил о том, что на днях начался обратный пятисотдневный отсчет до начала чемпионата Европы по футболу. Сами соревнования пройдут с 12 июня по 12 июля 2020 года. Поскольку это будет юбилейный, 60-й, сезон для чемпионата, часть встреч пройдет в нескольких европейских городах. Так, Петербург примет у себя команды, которые будут играть в четвертьфинале и трех матчах группового этапа.