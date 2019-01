Видео: три Солнца заметили в небе над США

Жители США активно публикуют снимки необычного природного явления: в американском небе сияли сразу несколько солнц.

Такое явление называется паргелий или ложное Солнце. Из-за сильных морозов, во власти которых и оказались сейчас несколько штатов, в воздухе повисают крошечные ледяные кристаллы. Когда такие кристаллы оказываются направлены в разные стороны, отражающийся от них свет создает большое пятно, похожее на то, что мы видим, глядя на Солнце.

Возникают паргелии на закате и на рассвете, когда угол падения солнечного света позволяет при отражении от льдинок создать необходимое пятно.

